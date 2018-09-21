В Башкирии за махинации на 35 млн рублей осудят бухгалтера

21 Сент. 10:30 2018-09-21T10:30:40+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 35-летнего бухгалтера из Стерлитамака. Женщину обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2011 по 2016 годы обвиняемая, вместе с сообщниками похитила из бюджета более 34 млн рублей. Чтобы провернуть это дело, злоумышленники создали несколько фирм-однодневок и заключили между ними фиктивные договоры поставки химической продукции. Фальшивые отчеты о деятельности были отражены в бухгалтерских и налоговых документах.

-В дальнейшем сообщники от имени компаний обращались в налоговые органы с заявлениями о возврате налога на добавленную стоимость, после одобрения которых распределяли между собой перечисленные из бюджета деньги, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом. Она полностью признала свою вину. В отношении ее сообщников расследование уголовного дела продолжается.