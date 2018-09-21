2018-09-21T09:42:35+03:00
Происшествия

Пропавшую в Башкирии 28-летнюю Елену Пазатову дома ждут ребенок и мама

Появились новые подробности исчезновения молодой женщины
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии разыскивают 28-летнюю молодую женщину из НефтекамскаВ Башкирии разыскивают 28-летнюю молодую женщину из Нефтекамска
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Пропавшую еще в июне этого года в Нефтекамске Елену Пазатову дома ждут 7-летний ребенок и мама.

По данным портала «Уфа1», разыскивать 28-летнюю женщину начали из-за того, что в школе потребовалась подпись родительницы ученика. Выяснилось, что ребенка пропавшей воспитывает бабушка, хотя официально опека на нее не оформлена.

Жители Нефтекамска утверждают, что периодически видят похожую на Елену женщину. Очевидцы сообщают, что пропавшая занимается бродяжничеством в Нефтекамске. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Приметы пропавшей: на вид 25 лет, худощавое телосложение, рост около 167 сантиметров.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, сообщите об этом в полицию.

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