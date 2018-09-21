2018-09-21T09:23:16+03:00
Происшествия

В Уфе иномарка столкнулась с «ВАЗ 2105», есть пострадавшие

Столкновение произошло на пересечении улиц Кирова и Айской
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: отдел ГИБДД по УфеФото: отдел ГИБДД по Уфе
Изменить размер текста:

Вчера, 20 сентября, в Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадали двое человек. По версии сотрудников ГИБДД, около 20:00 25-летний водитель за рулем «Хундай Генезис» двигался по улице Айская. При повороте на Кирова автомобиль столкнулся с движущейся во встречном направлении «ВАЗ 2105». В результате аварии пострадал водитель за рулем отечественной легковушки и его 21-летняя пассажирка.

Обоих пострадавших госпитализировали прибывшие на место медики бригады скорой помощи. После оказания медицинской помощи их отпустили по домам.

-Сотрудникам полиции предстоит установить виновника дорожной аварии и принять процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера