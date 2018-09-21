В Уфе иномарка столкнулась с «ВАЗ 2105», есть пострадавшие

21 Сент. 09:08 2018-09-21T09:23:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 20 сентября, в Уфе произошло ДТП, в результате которого пострадали двое человек. По версии сотрудников ГИБДД, около 20:00 25-летний водитель за рулем «Хундай Генезис» двигался по улице Айская. При повороте на Кирова автомобиль столкнулся с движущейся во встречном направлении «ВАЗ 2105». В результате аварии пострадал водитель за рулем отечественной легковушки и его 21-летняя пассажирка.

Обоих пострадавших госпитализировали прибывшие на место медики бригады скорой помощи. После оказания медицинской помощи их отпустили по домам.

-Сотрудникам полиции предстоит установить виновника дорожной аварии и принять процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Уфе.