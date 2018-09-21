2018-09-21T09:35:25+03:00
Общество

В одной из деревень Башкирии проживают 25 матерей-героинь

В семьях воспитывается минимум по трое детей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета телеканала БСТФото: скриншот сюжета телеканала БСТ
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В деревне Идяш, что в Зианчуринском районе Башкирии, зафиксированы рекордные показатели рождаемости. В каждой семье воспитывается минимум по трое детей. В некоторых и вовсе по десять.

В деревне всегда были многодетные семьи, таковы местные традиции. Всего из 600 жителей деревни - 170 детей. Сейчас в Идяше живут 25 женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».

Многодетные матери успевают не только воспитывать детей и вести домашнее хозяйство, но и заниматься творчеством - они вместе занимаются пением и танцами, сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

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