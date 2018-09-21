2018-09-21T08:15:40+03:00
Происшествия

Жительница Башкирии сломала позвоночник в автомобильной аварии

ДТП случилось в Кармаскалинском районе
Рустем АХУНОВ
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52-летняя жительница Башкирии сломала позвоночник в автомобильной аварии52-летняя жительница Башкирии сломала позвоночник в автомобильной аварии
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52-летняя жительница Башкирии получила серьезную травму позвоночника в автомобильной аварии.

По данным ГИБДД республики, ДТП произошло в Кармаскалинском районе Башкирии, на пятом километре трассы Уфа-Инзер-Белорецк. По предварительным данным, 31-летний водитель «Skoda» не справился с управлением и на большой скорости врезался в «Калину», водитель которой остановился на перекрестке.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. 52-летнюю пассажирку иномарки доставили в больницу с серьезной травмой – переломом позвоночника.

Всего за минувшие сутки в республике зарегистрировали 13 ДТП, в которых 18 человек получили травмы.

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