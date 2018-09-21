2018-09-21T07:13:37+03:00
Происшествия

В Башкирии «Шкода» протаранила «Ладу», есть пострадавшая

Пассажирка иномарки сломала позвоночник
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Рано утром 20 сентября в Кармаскалинском районе Башкирии произошла авария с пострадавшей.

Как рассказали в ГИБДД по РБ, 31-летний водитель «Шкоды» на полном ходу въехал в «Ладу Калину», которая остановилась на перекрестке с целью повернуть налево. ДТП произошло на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк.

В результате столкновения пассажирка иномарки, 52-летняя женщина, с переломом позвоночника доставлена в больницу.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 13 аварий, в которых 17 человек получили травмы.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

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