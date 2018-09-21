В Башкирии «Шкода» протаранила «Ладу», есть пострадавшая
Пассажирка иномарки сломала позвоночник
фото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:
Рано утром 20 сентября в Кармаскалинском районе Башкирии произошла авария с пострадавшей.
Как рассказали в ГИБДД по РБ, 31-летний водитель «Шкоды» на полном ходу въехал в «Ладу Калину», которая остановилась на перекрестке с целью повернуть налево. ДТП произошло на автодороге Уфа – Инзер – Белорецк.
В результате столкновения пассажирка иномарки, 52-летняя женщина, с переломом позвоночника доставлена в больницу.
Всего за минувшие сутки на дорогах республики произошло 13 аварий, в которых 17 человек получили травмы.
фото: ГИБДД по РБ