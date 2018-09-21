Для туристов Башкирии разработают карту туристических маршрутов за 600 тысяч рублей

21 Сент. 07:04 2018-09-21T07:04:29+03:00

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В Башкирии для туристов будет разработана карта туристических маршрутов Уфы и республики. На нее из бюджета будет выделено больше полумиллиона рублей – 600 тысяч. Информация об этом появилась на госзакупках.

Здесь говорится о том, что подрядчик должен будет предложить, как минимум, 3 варианта дизайн-макетов двусторонней стилизованной карты Уфы и республики. На карте должны быть указаны объекты туристического показа и маршруты на обеих сторонах. Выпустить карту нужно будет в количестве 7,5 тысячи комплектов.

Отметим, что власти сейчас делают все для того, чтобы увеличить турпоток. Совсем недавно было решено, что все туристические достопримечательности свяжут единой тропой.