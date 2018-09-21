В Уфе появится памятник Рудольфу Нурееву

21 Сент. 06:56 2018-09-21T06:56:27+03:00

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В столице Башкирии все-таки поставят памятник легендарному танцовщику, воспитаннику

Башкирского театра оперы и балета, Рудольфу Нурееву.

На изготовление и установку памятника из городского бюджета выделят 335,6 тысячи рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Здесь опубликован тендер на изготовление и установку. Заказчиком является управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы. Работу нужно сделать в течение 20 дней.

Информации о том, какой будет высоты памятник, и из чего сделан, нет. Однако с местом уже определились – его установят возле дома №42 по улице Заки Валиди.