2018-09-21T06:43:42+03:00
Происшествия

Власти выделят жилье пострадавшим при взрыве газа в доме в Башкирии

Их место жительства восстановлению уже не подлежит
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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Пострадавшим жителям поселка Улукулево в Башкирии выделят квартиры, сообщает «ТАСС».

- Дом не подлежит восстановлению, завтра утром пройдут работы по сносу здания. Семьям, оставшимся без крова, будет предоставлено жилье, намерены ходатайствовать в правительстве республики о выделении средств для покупки квартир для пострадавших семей в том же районе, - сообщили изданию в администрации.

Также власти отметили, что на данный момент людям выделили по 5 тысяч рублей как срочную матпомощь. Еще по 50 тысяч будет начислено каждому. Администрация взяла на себя плату похорон двоих погибших.

Напомним, ЧП произошло вчера, 20 сентября, в 7 утра в Кармаскалинском районе Башкирии в селе Улукулево. В жилом кирпичном одноэтажном доме произошел взрыв бытового газа, где проживали восемь человек в четырех квартирах. В результате несчастного случая погибло два человека и два человека пострадали.

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