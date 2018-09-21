2018-09-21T06:35:09+03:00
Происшествия

В Башкирии автоледи разъезжала по дороге с «липовыми» правами

Она получила водительское удостоверение по почте
Эльвина АПАРИНА
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Позже выяснилось, что девушку лишили прав на 18 месяцев за управление ТС будучи пьяной.Позже выяснилось, что девушку лишили прав на 18 месяцев за управление ТС будучи пьяной.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На днях дорожные полицейские Нефтекамска задержали местную жительницу за то, что она управляла автомобилем по поддельным документам.

Позже выяснилось, что девушку лишили прав на 18 месяцев за управление ТС будучи пьяной. После этого в Интернете она нашла объявление, в котором предлагали услуги по изготовлению нового ВУ.

Автоледи вышла на связь с неизвестными, потом отправила им 2,5 тысячи рублей, анкету и фотографию. Через несколько недель девушка по почте получила письмо, в конверте – водительское удостоверение на чужое имя с ее фотографией.

С новенькими правами она вновь села за руль автомобиля.

- По факту использования заведомо подложного документа возбуждено уголовное дело, - сообщили в МВД по РБ.

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