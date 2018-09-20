2018-09-20T19:50:04+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии осудили за убийство 20-летней давности

Однако в колонию он так и не отправится
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, жителя Бирска осудили за преступление, совершенное 20 лет назад. Согласно материалам дела, 13 июня 1997 года 19-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в спину своему знакомому. Причиной преступления стала банальная личная неприязнь.

По версии следствия, в тот злополучный день молодой парень убил 21-летнего земляка. Всего через три дня ему должно было исполнится 22 года. Тогда он занес тело в подвал и засыпал песком, после чего скрылся.

- В 2016 году свидетель преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил о случившемся своему знакомому, а затем они вместе рассказали обо всем матери погибшего, которая обратилась в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии.

В результате суд приговорил мужчину к 13 годам заключения в колонии строгого режима, но в места не столь отдаленные он так и не отправился – истек срок давности уголовного преследования.

В качестве компенсации морального ущерба суд взыскал с осужденного 3 млн рублей и 60 тысяч за услуги адвоката.

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