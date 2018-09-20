В одном из частных садиков Уфы покусали полуторагодовалого ребенка

20 Сент. 19:22 2018-09-20T19:34:22+03:00

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31 августа в Уфе произошел вопиющий случай: после похода в частный детский садик, маленькая Маргарита вернулась домой вся искусанная, да еще и с сотрясением мозга. Родители полуторагодовалой девочки были шокированы произошедшим.

По словам воспитательницы детсада, который, к слову, расположен в Орджоникидзевском районе Уфы, она просто не доглядела за ребенком.

При осмотре ребенка выяснилось, что все ее тело покрыто гематомами и следами от укусов – на щеке, руке и спине. По версии тех же воспитателей, повреждения маленькой Маргарите нанесли ее же одногруппники.

-Они играли в игру "Дождик", все разбежались и получилось так, что на ребенка упали, просто упали, - заявила в беседе с корреспондентами столичного телеканала «Вся Уфа» владелица частного детсада. - Да, девочка покусана, это мы не отрицаем. Это педагог не доглядела. Мы не отрицаем своей вины, - продолжает она.

Сейчас допустившую это воспитательницу уволили, а родители готовят заявление в полицию.