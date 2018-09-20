Какой будет погода в Башкирии в пятницу, 21 сентября

20 Сент. 20:00 2018-09-20T20:00:49+03:00

Будет дождливо и прохладно

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 21 сентября. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с северо-запада, умеренный, днем порывистый. В некоторых районах температура воздуха ночью опустится до +1, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +12, +17 градусов.

В столице республики тем временем будет прохладно, но сухо. Осадков не ожидается. Ночью ожидается +4 градуса. Днем столбик термометра покажет +16 градусов.

В выходные в Башкирию придет солнечная и сухая погода.