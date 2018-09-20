Первый осенний субботник в Уфе пройдет 29 сентября

20 Сент. 16:00 2018-09-20T16:00:29+03:00

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В столице Башкирии начинается пора субботников. Всего в сентябре их пройдет несколько. Первый запланирован на 29 сентября, если не подведет погода, то на улицы столицы выйдут тысячи людей.

В администрации рассказали, что будет проводиться уборка и благоустройство улиц, дворов, парков, скверов и другие общественных территорий. Особое внимание уделят сбору мусора, покраске бордюров, обрезке деревьев. Сотрудники коммунальных служб, жилищных и промышленных предприятий ежедневно ведут работу по наведению порядка.