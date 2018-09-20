В Башкирии туристам на Айгир и Инзер подадут два вагона

20 Сент. 15:19 2018-09-20T15:19:23+03:00

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Башкортостанская пригородная пассажирская компания сообщила, что на эти выходные, 22 и 23 сентября, туристам на Айгир и Инзер подадут два вагона. Это связано с большим потоком отдыхающих.

Компания рекомендует пассажирам заранее ознакомиться с расписанием. Также билеты можно купить через приложение «Пригород», тут же можно посмотреть актуальное расписание, получить информацию о стоимости проезда.

Напомним, в прошлые выходные в единственном вагоне Инзер – Айгир образовалась настоящая давка. 300 человек забились в один вагон.

- Проводница ещё не выпускала народ, пока не оплатят. Люди с детьми были, образовалась давка, начали уже окно выбивать, - рассказала турист Алиса Ахметова.

В связи с этим случаем туристы попросили запустить еще один вагон.