Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Башкирии

20 Сент. 14:54 2018-09-20T14:55:03+03:00

Они находятся в хирургическом отделении

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Сегодня, 20 сентября, в Кармаскалинском районе Башкирии в жилом доме произошел взрыв.

В минздраве рассказали о состоянии выживших. Их состояние на данный момент стабильное, средней тяжести, без ухудшения, сообщает ИА «Башинформ». Мужчина и женщина пенсионного возраста находятся в хирургическом отделении.

Напомним, трагедия произошла рано утром в деревне Улукулево на улице Строительной. В одноэтажном доме, где проживали восемь человек в четырех квартирах, произошел взрыв бытового газа. В ЧП двое погибли, двое пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте последствия ликвидировали 114 человек и 29 единиц техники.