На установку видеокамер в детских садах и школах Башкирии выделили 2,2 млн рублей
Это произошло только после вмешательства прокуратуры
.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Калтасинском районе Башкирии прокуратура провела проверку – есть ли видеокамеры в детских садах и школах района. Они должны быть в заведениях в связи с законодательством.
Оказалось, что в 13-ти школах и 8-ми детских садах их нет. Прокурор района обратился в суд и потребовал от местной администрации выделить деньги на указанные цели. Суд удовлетворил требования прокурора района.
После вмешательства прокурора из бюджета выделили 2,2 млн рублей на установку камер видеонаблюдения в детсадах и школах.