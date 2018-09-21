На установку видеокамер в детских садах и школах Башкирии выделили 2,2 млн рублей

21 Сент. 07:47 2018-09-21T07:47:43+03:00

Это произошло только после вмешательства прокуратуры

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В Калтасинском районе Башкирии прокуратура провела проверку – есть ли видеокамеры в детских садах и школах района. Они должны быть в заведениях в связи с законодательством.

Оказалось, что в 13-ти школах и 8-ми детских садах их нет. Прокурор района обратился в суд и потребовал от местной администрации выделить деньги на указанные цели. Суд удовлетворил требования прокурора района.

После вмешательства прокурора из бюджета выделили 2,2 млн рублей на установку камер видеонаблюдения в детсадах и школах.