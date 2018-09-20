В Башкирии незаконно вырубили сосен на 1,5 млн рублей

20 Сент. 18:08 2018-09-20T18:09:03+03:00

Эти деревья относились к категории защитных лесов и росли в водоохранной зоне реки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Кугарчинском районе Башкирии прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки леса в особо крупном размере.

Установлено, что неизвестные лица вырубили в лесу 46 сосен общим объемом более 65 кубометров. Эти деревья относились к категории защитных лесов и росли в водоохранной зоне реки. Сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составила около 1,5 млн рублей.

- С места незаконной рубки изъяты остатки подготовленной к погрузке вырубленной древесины, а также два гусеничных трактора. Лесорубы оставили их на месте преступления, - сообщили в прокуратуре РБ.

Сейчас устанавливаются личности подозреваемых.