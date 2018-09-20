63-летний мужчина в Башкирии до смерти избил свою супругу

20 Сент. 14:09 2018-09-20T14:09:35+03:00

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Утром 18 сентября в одном из домов деревни Валитово обнаружили бездыханное тело 59-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Выяснилось, что днем 17 сентября погибшая поругалась со своим мужем. Он был недоволен тем, что та злоупотребляла спиртными напитками и распродает совместное имущество. Мужчина нанес ей несколько ударов кулаком, и та ушла спать. Спустя некоторое время, подозреваемый снова разбудил супругу и продолжил ее избивать ногами. Ночью она скончалась.

- Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, вскоре он будет заключен под стражу, - рассказали в следкоме.