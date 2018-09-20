2018-09-20T13:33:36+03:00
Происшествия

Бывший адвокат в Уфе отправится за решетку за взятку в 1,8 млн рублей

Верховный суд смягчил мошеннику приговор
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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Уфимский экс-адвокат осужден по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В июне 2016 года он, действуя из корыстных побуждений, предложил обратившейся к нему за помощью матери двух молодых людей, которые обвинялись в сбыте наркотиков, заплатить ему 1,8 миллионов рублей. Юрист уверял, что отдаст их судье, чтобы тот смягчил ее сыновьям приговор.

Уфимка согласилась и передала ему крупную сумму. Но мужчина не стал отдавать их судье, а распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия лжеюрист полностью признал вину и возместил причиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Осужденный обжаловал приговор, и Верховный суд Башкирии его смягчил. Ему назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок один год.

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