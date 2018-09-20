В Уфе временно отменят остановку «Площадь им. Орджоникидзе»

20 Сент. 12:53 2018-09-20T12:53:02+03:00

На данном участке будут проходить ремонтные работы

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В столице Башкирии временно уберут остановку в Черниковке «Площадь имени Серго Орджоникидзе». Это связано с тем, что на данном участке будут проводить работы по устранению технологического повреждения на магистральной тепловой сети, которая проходит по улице Космонавтов.

Остановочный пункт будет отменен с сегодняшнего дня, 20 сентября, по 30 сентября 2018.

- Приносим извинения за временные неудобства и просим уфимцев заранее планировать маршрут своего движения, - отметили в мэрии.