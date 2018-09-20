2018-09-20T12:24:39+03:00
Происшествия

Уфимское предприятие оштрафовано на 1 млн рублей за взятку

Также прокурор наложил арест на имущество фирмы
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рустем АХУНОВфото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе оштрафовали предприятие за взятку. Как рассказали в прокуратуре Башкирии, в апреле прошлого года ООО «Ространстур» заключило с Башкирским речным пароходством договор аренды теплохода «Башкортостан», после чего начало продажу путевок гражданам, желающим отправиться в круиз.

Но в сентябре того же года пароходство расторгло данный договор из-за неоплаты фирмой аренды за судно. Но компания все равно продолжила продавать путевки, зная, что не сможет отправить теплоход в рейс. Сотрудники полиции начали проверять данный случай.

Узнав о проверке, директор предприятия приехал к директору речного пароходства и предложил ему за 100 тысяч рублей на сообщать правоохранительным органам о расторжении договора.

Узнав о проверке, директор ООО «Ространстур» приехал к заместителю директора Башкирского речного пароходства и за 100 тыс. рублей предложил не сообщать правоохранительным органам о расторжении договора.

По данному прокуратура возбудила административное дело и оштрафовала «Ространстур» на один миллион рублей. Также прокурор наложил арест на имущество фирмы.

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