2018-09-20T11:16:19+03:00
Происшествия

Уфимец упал с крыши двухэтажного дома

К счастью, мужчина выжил
Эльвина АПАРИНА
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фото: УГЗ города Уфыфото: УГЗ города Уфы
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Вчера днем, 19 сентября, в столице Башкирии местный житель упал со второго этажа. Его обнаружили спасатели на тротуаре на улице Комсомольской, когда ехали вскрывать дверь. Неравнодушные мужчины решили остановиться и узнать, что с ним.

Уфимец был без сознания, осмотрев его, врач-спасатель заподозрил у пострадавшего травмы головы и шейного отдела. Оказалось, что мужчина упал с крыши двухэтажного дома. Спасатели наложили воротник Шанца, вызвали скорую помощь и перенесли пострадавшего в карету скорой.

- Бессознательного уфимца доставили в одну из городских клинических больниц, - сообщили в управлении гражданской защиты.

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