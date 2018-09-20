Уфимец упал с крыши двухэтажного дома
К счастью, мужчина выжил
фото: УГЗ города Уфы
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Вчера днем, 19 сентября, в столице Башкирии местный житель упал со второго этажа. Его обнаружили спасатели на тротуаре на улице Комсомольской, когда ехали вскрывать дверь. Неравнодушные мужчины решили остановиться и узнать, что с ним.
Уфимец был без сознания, осмотрев его, врач-спасатель заподозрил у пострадавшего травмы головы и шейного отдела. Оказалось, что мужчина упал с крыши двухэтажного дома. Спасатели наложили воротник Шанца, вызвали скорую помощь и перенесли пострадавшего в карету скорой.
- Бессознательного уфимца доставили в одну из городских клинических больниц, - сообщили в управлении гражданской защиты.