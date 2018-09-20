2018-09-20T09:58:19+03:00
Происшествия

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме

В ЧП двое погибли и двое пострадали
Эльвина АПАРИНА
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фото: МЧС по РБфото: МЧС по РБ
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По факту взрыва в деревне Улукулево Кармаскалинского района Башкирии следователи возбудили уголовное тело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Сейчас на месте вместе со спецслужбами работает следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и следователей-криминалистов.

Напомним, сегодня, 20 сентября, в одноэтажном кирпично 4-квартирном жилом доме произошел взрыв. Двое в ЧП погибли, еще двое получили очень серьезные телесные повреждения. К счастью, дети в доме не проживали.

- По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования, - сообщили в следкоме по Башкирии.

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