Житель Башкирии отправился за решетку за езду в пьяном виде

20 Сент. 09:18 2018-09-20T09:18:40+03:00

43-летний лихач несколько раз попадался инспекторам в неадекватном состоянии

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В Нефтекамске осудили 43-летнего местного жителя по статье 264.1 УК РФ (управление ТС лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В апреле текущего года автомобилист за рулем «ВАЗа» был задержан сотрудниками ГИБДД за езду в нетрезвом виде на улице Дорожная. Ранее он уже был осужден к обязательным работам за аналогичное преступление.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что за повторную езду в пьяном виде мужчина отправится за решетку. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он не сможет управлять ТС три года.