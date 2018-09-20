2018-09-20T09:18:40+03:00
Авто

Житель Башкирии отправился за решетку за езду в пьяном виде

43-летний лихач несколько раз попадался инспекторам в неадекватном состоянии
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Нефтекамске осудили 43-летнего местного жителя по статье 264.1 УК РФ (управление ТС лицом в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

В апреле текущего года автомобилист за рулем «ВАЗа» был задержан сотрудниками ГИБДД за езду в нетрезвом виде на улице Дорожная. Ранее он уже был осужден к обязательным работам за аналогичное преступление.

В прокуратуре Башкирии сообщили, что за повторную езду в пьяном виде мужчина отправится за решетку. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также он не сможет управлять ТС три года.

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