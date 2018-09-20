2018-09-20T16:47:09+03:00
Общество

Куда сходить в Уфе 20 сентября

"Комсомолка" подскажет, чем заняться сегодня вечером
Мила КИЯН
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Сегодня станут известны победители II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Фото: Фаниль ХАКИМОВСегодня станут известны победители II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Фото: Фаниль ХАКИМОВ
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На концерт

В ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50) состоится финал II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова. Четыре молодых музыканта - двое россиян, испанка и японец исполнят под аккомпанемент Национального симфонического оркестра республики произведения Паганини, Чайковского, Мендельсона и Шуберта. За дирижерский пульт встанет Михаил Герц из Эстонии. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200-700 руб.

Во Дворце молодежи (ул. 50-летия Октября, 21) певица Зара представит поклонникам новую концертную программу "Душа". (12+)

Начало в 19.00

Билеты: 1000-3000 руб.

В театр.

В ДК химиков (ул. Первомайская, 47) балетная трупа Башкирского театра оперы и балета представит одну из своих лучших постановок - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 150-500 руб.

В Русском драматическом театре (пр. Октября, 79) покажут премьерный спектакль "Клара Милич" по мотивам позднего малоизвестного рассказа Ивана Тургенева. (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов : 250 руб.

В Уфе продолжаются гастроли Казанского театра юного зрителя. Сегодня на сцене Национального молодежного театра казанские артисты представят постановку по повести Алексанра Пушкина " Выстрел". (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200-400 руб.

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