2018-09-20T08:06:33+03:00
Происшествия

Стали известны подробности аварии в Башкирии на М-5, где погибли три человека

Легковушка влетела в фуру и загорелась
Эльвина АПАРИНА
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фото: блог Гильмутдиновафото: блог Гильмутдинова
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Вчера днем, 19 сентября, на трассе М-5 в Салаватском районе Башкирии произошла страшная авария, в которой погибли три человека.

Сегодня Динар Гильмутдинов рассказал о подробностях происшествия. Оказалось, что 30-летний водитель «Мерседес-Бенца» выехал на обгон и при его завершении столкнулся со встречным грузовиком «Ивеко». После столкновения с данной фурой, легковушку отбросило на другой большегруз «Хендай». Иномарка загорелась.

фото: блог Гильмутдинова

фото: блог Гильмутдинова

В результате ДТП водитель «Мерседес», также члены его семьи: 25-летний родной брат и 56-летняя мать супруги погибли на месте происшествия. 26-летняя супруга водителя и его двухгодовалый сын с многочисленными травмами доставлены в больницу. Все они - жители Ханты-Мансийского автономного округа.

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