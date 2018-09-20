В пресс-центре «Комсомолки» обсудят будущее «Соды» и шиханов
В дискуссии сойдутся сторонники и противники разработки Тратау
Фото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 20 сентября, в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды-Уфа», пройдет круглый стол на тему: «Сохранить завод или гору?». В дискуссии по вопросу разработки шихана Тратау сойдутся представители БСК и их оппоненты - общественные деятели и активисты.
В ходе дискуссии противники разработки шиханов выскажут аргументы в защиту своей позиции и зададут вопросы руководству АО «Башкирская содовая компания».
Прямая трансляция заседания круглого стола будет доступна в группе «Комсомольская Правда-Уфа».