Власти Уфы выбрали компанию, которая достроит фонтан-часы на площади им. Ленина

20 Сент. 07:29 2018-09-20T07:30:03+03:00

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Власти города прокомментировали информацию о том, что строительство фонтана в виде часов на площади им. Ленина снова откладывается.

В мэрии уточнили, что в ближайшее время будет заключен контракт с новым подрядчиком, который постарается достроить долгожданный фонтан.

Изначально на работу претендовали шесть компаний, но только «Уралагротехсервис» сделал свое ценовое предложение. С ним и будет заключен контракт.

- Работы по строительству будут вестись по графику, без отсрочек, - заявили в администрации города.

Напомним, что за амбициозный проект городская администрация взялась еще в 2014 году, но работа не заладилась. В итоге у проекта сменились три подрядчика, а фонтан уфимцы так пока и не получили.