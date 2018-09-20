Власти Уфы выбрали компанию, которая достроит фонтан-часы на площади им. Ленина
Власти города прокомментировали информацию о том, что строительство фонтана в виде часов на площади им. Ленина снова откладывается.
В мэрии уточнили, что в ближайшее время будет заключен контракт с новым подрядчиком, который постарается достроить долгожданный фонтан.
Изначально на работу претендовали шесть компаний, но только «Уралагротехсервис» сделал свое ценовое предложение. С ним и будет заключен контракт.
- Работы по строительству будут вестись по графику, без отсрочек, - заявили в администрации города.
Напомним, что за амбициозный проект городская администрация взялась еще в 2014 году, но работа не заладилась. В итоге у проекта сменились три подрядчика, а фонтан уфимцы так пока и не получили.