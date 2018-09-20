Жителей Башкирии предупреждают об активизации медведей

20 Сент. 07:01 2018-09-20T07:02:14+03:00

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В Башкирии активизировались косолапые. Жителей региона предупреждают, что сейчас мишек можно встретить повсюду: в полях и во время похода за грибами. В национальном парке «Башкирия» объяснили, что осенью медведи всегда ведут себя оживленно, так как стараются отъесться перед спячкой и бродят везде в поисках лакомств.

Если не хотите наткнуться на косолапого, старайтесь не брать с собой пахучую еду во время прогулок на природе и не бросать ее где попало. А вот вести себя шумно будет не лишним, медведи боятся громких звуков и обойдут громкоголосую компанию стороной.

Если же мишка все же попадется вам на пути, не приближайтесь к нему и не пугайте. Лучше всего поднимите руки вверх или объединитесь в группу, чтобы показать животному, что вы больше. Даже если страшно - не бегите, пятьтесь от косолапого медленно и не сводите с него глаз.