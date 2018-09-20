2018-09-20T17:10:09+03:00
Общество

Башкирия получит 41 школьный автобус и 25 машин «скорой»

Каким именно муниципалитетам достанутся новые машины, пока не ясно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Башкирия получит новые школьные автобусы и кареты «скорой». Распоряжение о предоставлении транспорта было подписано в правительстве России.

Всего по документам в регионы отправится 895 автомобилей скорой помощи и 1327 школьных автобусов, из них Башкирия получит 25 «скорых» и 41 автобус.

Большая часть автобусов рассчитана на 21-24 человека, таких машин 21. 13 автобусов смогут вместить 10-12 человек, еще 6 – 13-20 человек и лишь один сможет увезти более 31 человека.

О каретах скорой известно, что это будет автомобили марки ГАЗ и УАЗ.

Каким именно муниципалитетам достанутся новые машины, пока не ясно.

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