Житель Уфы украл из магазина 130 шоколадок

20 Сент. 06:21 2018-09-20T06:21:30+03:00

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В Уфе задержали 21-летнего парня, подозреваемого в «сладкой» краже. Молодой человек зашел в супермаркет на улице Кольцевой и увидел коробку, полную шоколада. Поблизости никого не было, так что юноша схватил ее и дал дёру. В общей сложности он украл 130 плиток на 3000 рублей.

Когда воришку задержали, он уже продал всю добычу прохожим. Сейчас на любителя сладкого заведено дело по статье 158 УК РФ – «Кража». Как ранее судимый он может получить срок до двух лет, пояснили в пресс-службе городского управления МВД.