«Мы не подведём»: Рустэм Хамитов рассказал о подготовке к Фольклориаде-2020

20 Сент. 05:59 2018-09-20T06:00:42+03:00

"И гости, и наши жители будут довольны и очарованы искусством"

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Накануне в Уфе открылся Всемирный конгресс и Генеральная Ассамблея Международного совета организаций фольклорных фестивалей и традиционных искусств (CIOFF). С приветственной речью к гостям обратился глава Башкирии. Он поблагодарил представителей CIOFF за то, что выбрали республику местом проведения Фольклориады-2020, а также пообещал провести праздник на самом высоком уровне.

- Думаю, что летом 2020 года, когда мы будем проводить с вами Фольклориаду, погода будет совершенно замечательная. У нас летом тепло, красиво и всё очень хорошо, - отметил Хамитов. - И гости, и наши жители будут довольны и очарованы искусством, народными традициями, фольклором гостей, которые приедут к нам.

По его словам, подготовка к мероприятию идет на самом высоком уровне. Республика намерена сделать всё, "чтобы подарить гостям большой, замечательный праздник".