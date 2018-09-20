Волонтеры выйдут на поиски пропавшего в Башкирии грибника

20 Сент. 06:43 2018-09-20T06:44:09+03:00

От мужчины нет вестей уже четвертый день

Изменить размер текста: A A

Жителям Башкирии предлагают подключиться к поискам Валерия Малафеева. 77-летний житель деревни Чандар Нуримановского района пропал в минувший понедельник, 17 сентября.

Из ориентировки следует, что пенсионер отправился в лес собирать грибы, но домой не вернулся. Сегодня, 20 сентября, волонтеры намерены выехать на поиски мужчины.

Приметы разыскиваемого: рост 165-170 см, худощавое телосложение, короткие волосы с проседью, карие глаза карие, прямой нос, отсутствует большинство зубов.

В момент исчезновения был одет в серую куртку спецовку, темные брюки, бейсболку с верблюдом и надписью на арабском языке.

Если вы видели мужчину или желаете помочь в его поисках, свяжитесь с добровольцами группы «Поиск Детей — Башкортостан» 8-927-969-89-19 или 8-917-383-56-87.