В Башкирии пропал 76-летний Владимир Терещенко
От пенсионера нет вестей уже почти три недели
Фото: социальные сети
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Волонтеры из Башкирии просят помощи в поисках Владимира Терещенко. Родные 76-летнего мужчины не получали от него вестей уже почти три недели. Пенсионер пропал без вести 31 августа. С тех пор его ищут добровольцы и полиция.
Известно, что на пожилом мужчине были темные штаны, синяя куртка и черные туфли.
Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, худощавое телосложение, у него короткие светло-русые волосы и серые глаза
Если вы знаете, где Владимир может находиться, или видели человека, похожего на него по описанию, сообщите об этом на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или в полицию.