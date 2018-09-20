В Башкирии пропал 76-летний Владимир Терещенко

20 Сент. 10:42 2018-09-20T10:42:38+03:00

От пенсионера нет вестей уже почти три недели

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Волонтеры из Башкирии просят помощи в поисках Владимира Терещенко. Родные 76-летнего мужчины не получали от него вестей уже почти три недели. Пенсионер пропал без вести 31 августа. С тех пор его ищут добровольцы и полиция.

Известно, что на пожилом мужчине были темные штаны, синяя куртка и черные туфли.

Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, худощавое телосложение, у него короткие светло-русые волосы и серые глаза

Если вы знаете, где Владимир может находиться, или видели человека, похожего на него по описанию, сообщите об этом на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или в полицию.