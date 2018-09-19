Реновация в Башкирии начнется с нескольких домов

19 Сент. 19:59 2018-09-19T19:59:59+03:00

Пока жители хрущевок могут чувствовать себя спокойно - массового сноса не будет.

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Реновация в Уфе и других городах Башкирии все-таки будет. Но начнут власти и бизнесмены с нескольких домов. Об этом журналистам сообщил глава республики Рустэм Хамитов.

- Созрело мнение, что пора приступить к реновации на локальных участках, - заявил Хамитов. – Мы не будем включать в программу реновации сотни домов, как в Москве. Для начала – один-два дома. Посмотрим, как это будет получаться с точки зрения экономики.

По словам главы региона, представители строительного бизнеса проектом заинтересовались.

- В частных беседах мы видим, что есть интерес. О цифрах пока говорить рано, мы на подходе к более или менее детальному рассмотрению вопросов, - рассказал журналистам Хамитов.

Программа реновации несколько лет назад началась в Москве. Власти российской столицы приняли решение снести большую часть хрущевок и переселить жителей в современные дома.

В отличие от других проектов, программа реновации запрещает переселять жильцов в отдаленные районы. Если сейчас жителей ветхих домов Уфы переселяют в Шакшу, то с реновацией так сделать не получится. Новые дома строятся в том же районе или даже микрорайоне, что и старые.

Один из самых обсуждаемых проектов – строительство новых домов между старыми. Например, на проспекте Октября между двумя рядами хрущевок построят современные высотные дома. Когда строительство будет завершено, туда переселят жильцов близлежащих хрущевок, а сами «панельки» снесут.

Бизнес, в таком случае, получит возможность продавать квартиры в новых домах. Ведь жильцы пятиэтажек наверняка займут только 5-6 этажей, а еще 10-15 этажей останутся свободными.