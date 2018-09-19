Начальник отдела образования из Башкирии выписывал премии сам себе

19 Сент. 16:44 2018-09-19T16:44:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Чиновник из Караидельского района Башкирии попался на нарушении закона о коррупции. Мужчина выписывал премии самому себе. Несложную махинацию во время проверки раскрыли сотрудники прокуратуры.

Приказ о денежном поощрении самому себе начальник отдела образования выписал в декабре 2016 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, речь идет о сумме в 40 тысяч рублей – это одна месячная зарплата. Деньги на неофициальную тринадцатую зарплату самому себе чиновник выписал из местного бюджета.

- Мы потребовали от главы администрации уволить провинившегося чиновника. До подведения служебной проверки начальник отдела образования уволился сам, - сообщили в региональной прокуратуре.