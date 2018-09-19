2018-09-19T17:28:44+03:00
Происшествия

В Уфе обнаружили скелет женщины

Тело пролежало в земле более года
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В минувший понедельник, 17 сентября, страшную находку обнаружили в Уфе жители Инорса: в лесу рядом с улицей Сельской Богородской лежали скелетированные останки человека.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на следователей, скелет принадлежит женщине, а само тело пролежало в земле не менее года.

- Проводится доследственная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, выясняются причины смерти женщины, устанавливается ее личность, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

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