В Уфе обнаружили скелет женщины
Тело пролежало в земле более года
Фото: Рустем АХУНОВ
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В минувший понедельник, 17 сентября, страшную находку обнаружили в Уфе жители Инорса: в лесу рядом с улицей Сельской Богородской лежали скелетированные останки человека.
Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на следователей, скелет принадлежит женщине, а само тело пролежало в земле не менее года.
- Проводится доследственная проверка. Назначена судебная медицинская экспертиза, выясняются причины смерти женщины, устанавливается ее личность, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.