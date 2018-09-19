2018-09-20T08:46:12+03:00
Общество

Уфимка получила специальный приз II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова

Награду 22-летней Асие Гариповой вручат на Гала-концерте, который пройдет в ГКЗ "Башкортостан" 21 сентября
Мила КИЯН
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Уфимка Асия Гарипова удостоена специального приза II Международного конкурса Владимира Спивакова. Фото: Фаниль ХАКИМОВ.Уфимка Асия Гарипова удостоена специального приза II Международного конкурса Владимира Спивакова. Фото: Фаниль ХАКИМОВ.
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В минувший вторник в башкирской столице прошел первый тур II Международного конкурса скрипачей Владимира Спивакова, в котором приняли участие двенадцать молодых конкурсантов из шести стран: России, Эстонии, Израиля, Испании, Японии и Южной Кореи. Башкирию представляла 22-летняя студентка Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова. По итогам первого тура осталось семь участников: три россиянина - Федор Безносиков, Степан Стариков и Азат Нургаянов, японец Иссеи Кунихара, Юджин Кинг из Южной Кореи и две испанки - Анна Мильман и Мария Дуэньяс - самая юная участница конкурсантка, которой только пятнадцать лет. Уфимка не смог пройти во второй тур, но ее выступление было отмечено жюри специальным призом, который будет ей вручен в заключительный день фестиваля, 21 сентября, на Гала-концерте в ГКЗ «Башкортостан». Специальные призы конкурса также получат москвич Денис Гасанов и Софи Рохлин из Израиля.

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