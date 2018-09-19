В Башкирии «Нексия» насмерть сбила 59-летнюю женщину

19 Сент. 18:21 2018-09-19T18:21:30+03:00

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Вчера вечером, 18 сентября, в Ишимбайском районе республики произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, авария случилась на трассе «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск»: 59-летний водитель «Дэу Нексии» сбил 59-летнюю женщину, которая шла по обочине. От полученных травм несчастная скончалась на месте до прибытия медиков. Как рассказал сам водитель, он попросту не заметил пешехода: она была в темной одежде без каких-либо светоотражающих элементов.

В причинах и обстоятельствах смертельного наезда теперь разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.