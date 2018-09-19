2018-09-19T18:21:30+03:00
Происшествия

В Башкирии «Нексия» насмерть сбила 59-летнюю женщину

На одежде погибшей не было светоотражающих элементов
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

Вчера вечером, 18 сентября, в Ишимбайском районе республики произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по Башкирии, авария случилась на трассе «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск»: 59-летний водитель «Дэу Нексии» сбил 59-летнюю женщину, которая шла по обочине. От полученных травм несчастная скончалась на месте до прибытия медиков. Как рассказал сам водитель, он попросту не заметил пешехода: она была в темной одежде без каких-либо светоотражающих элементов.

В причинах и обстоятельствах смертельного наезда теперь разбираются сотрудники республиканской Госавтоинспекции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера