Верховный суд оставил под стражей арестованного уфимского прокурора

19 Сент. 15:15 2018-09-19T15:15:34+03:00

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Сегодня, 19 сентября, Верховный суд республики рассмотрел апелляцию со стороны защиты прокурора Советского района по поводу избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В итоге суд принял решение оставить без изменений решение Кировского районного суда, а жалобы адвокатов отклонить.

Напомним, что 10 сентября 44-летнего прокурора Советского района задержали в собственном кабинете во время получения взятки в размере пяти миллионов рублей. Уже на следующий день в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело: чиновники предъявили обвинение и заключили под стражу на два месяца. Сторона защиты осталась недовольна таким решением и обжаловала его в Верховном суде.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также выявляются иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Кроме того, производится установление всего имущества, нажитого преступным путем, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. - Расследование уголовного дела продолжается.