В Башкирии столкнулись три автомобиля: есть трое погибших
Сегодня днем в Башкирии произошло серьезное ДТП: на 1613 километре трассы «Самара-Уфа-Челябинск» столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль «Мерседес Бенц» и грузовой фургон «Хендай», двигавшиеся в попутном направлении, а также грузовик «Ивеко», ехавший по встречной полосе. От мощного удара «Мерседес» вспыхнул словно спичка.
В результате аварии на месте погибли три человека: водитель и два пассажира иномарки. Еще двум пассажирам этого же автомобиля – женщине и несовершеннолетнему подростку – потребовалась медицинская помощь.
- На данный момент устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе ведомства.