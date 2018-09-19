2018-09-19T14:26:04+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись три автомобиля: есть трое погибших

Еще двое пассажиров госпитализированы в больницу
Яна Базекина
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Сегодня днем в Башкирии произошло серьезное ДТП: на 1613 километре трассы «Самара-Уфа-Челябинск» столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль «Мерседес Бенц» и грузовой фургон «Хендай», двигавшиеся в попутном направлении, а также грузовик «Ивеко», ехавший по встречной полосе. От мощного удара «Мерседес» вспыхнул словно спичка.

В результате аварии на месте погибли три человека: водитель и два пассажира иномарки. Еще двум пассажирам этого же автомобиля – женщине и несовершеннолетнему подростку – потребовалась медицинская помощь.

- На данный момент устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего, на месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, - добавили в пресс-службе ведомства.

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