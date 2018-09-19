2018-09-19T13:58:19+03:00
Общество

В Башкирии за десять дней спасатели нашли 17 потерявшихся грибников

К сожалению, один любитель «тихой охоты» был обнаружен мертвым
Яна Базекина
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Фото: Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациямФото: Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям
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Осень – любимая пора для грибников, но, к сожалению, многие забываю об элементарных правилах безопасности, отправляясь в лес на «тихую охоту». Так, за последние десять дней башкирским спасателям пришлось прийти на помощь 17 заблудившимся грибникам.

9 сентября в Дюртюлинском районе возле деревни Ангасяк пропали два грибника: 33-летний мужчина и 36-летняя женщина. К счастью, их быстро нашли и проводили к автомобилю, припаркованному возле дороги. В этот же день потерялся 60-летний грибник из Агидели – его тело обнаружили спасатели в автомобиле.

10 сентября в лесу неподалеку от деревни Староабзаково, что в Белорецком районе республики, потерялись два грибника. Им удалось связаться со спасателями по телефону, и благодаря их указаниям сумели выйти на дорогу.

11 сентября пропал 65-летний грибник в Абзелиловском районе и три женщины из Баймакского района – все они найдены живыми группой спасателей.

12 сентября благополучно завершились поиски жительницы деревни Уязытымак (Туймазинский район), которая отправилась в лес за грибами.

14 сентября спасатели пришли на помощь заблудившейся в лесу 68-летней жительнице деревни Мухаметово, что в Белорецком районе. А в выходные потерялись сразу четыре любительницы собирать грибы из деревень Новокангышево (Дюртюлинский район) и Баймурзино (Баймакский район).

17 сентября в лесном массиве возле деревни Нижняя Ятва Белорецкого района потерялись 2 женщины, которые также были найдены спасателями.

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям напоминает правила безопасности в лесу:

- Перед походом в лес сообщите близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;

- Откажитесь от посещения незнакомых мест;

- Обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток.

- Собирайте только те грибы, в съедобности которых вы уверены.

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