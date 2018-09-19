2018-09-19T19:07:42+03:00
Происшествия

В Уфе «Дэу Нексия» влетела в электроопору

Пассажиру потребовалась помощь медиков
Яна Базекина
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Фото: группа "БашДТП"Фото: группа "БашДТП"
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Сегодня, в ночь на 19 сентября, в Уфе, на улице Индустриальное шоссе произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Рено Логан» под управлением 37-летнего уфимца при перестроении столкнулся с «Дэу Нексией», двигавшейся в попутном направлении.

От сильного удара «Нексию» откинуло, после чего она врезалась в столб электроопоры. Перед иномарки смяло, словно консервную банку, а 23-летнему пассажиру, находящемуся в салоне, потребовалась медицинская помощь. С различными травмами и переломами его доставили в травмпункт. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в группу «БашДТП».

Причины и обстоятельства аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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