В Уфе «Дэу Нексия» влетела в электроопору

19 Сент. 19:07 2018-09-19T19:07:42+03:00

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Сегодня, в ночь на 19 сентября, в Уфе, на улице Индустриальное шоссе произошло серьезное ДТП. Автомобиль «Рено Логан» под управлением 37-летнего уфимца при перестроении столкнулся с «Дэу Нексией», двигавшейся в попутном направлении.

От сильного удара «Нексию» откинуло, после чего она врезалась в столб электроопоры. Перед иномарки смяло, словно консервную банку, а 23-летнему пассажиру, находящемуся в салоне, потребовалась медицинская помощь. С различными травмами и переломами его доставили в травмпункт. Фотографии с места происшествия очевидцы выложили в группу «БашДТП».

Причины и обстоятельства аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.