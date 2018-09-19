«Разбился телефон»: в Башкирии нашелся 26-летний Леонид Алтуфьев

19 Сент. 12:58 2018-09-19T12:58:37+03:00

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В Башкирии прекращены поиски 26-летнего жителя села Раевского Леонида Алтуфьева. Напомним, что парень вышел из дома прогуляться еще 26 августа, но назад так и не вернулся. Взволнованные родные обратились за помощью в полицию.

К счастью, сегодня, 19 сентября, Леонид вышел на связь со своей семьей и сообщил, что с ним все в порядке.

- Оказалось, что все это время он находился у друзей в Уфе, - рассказала родственница парня. – Свой телефон он нечаянно разбил, поэтому даже контактов не сохранилось в нем. Но он связался с нами в соцсетях и сообщил, что уже в выходные приедет домой. Мы очень рады, что с Леней все хорошо.