В Башкирии «чишминскому мстителю» вынесли приговор

19 Сент. 11:59 2018-09-19T11:59:17+03:00

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Чишминский районный суд вынес приговор 51-летнему местному жителю: его признали виновным сразу по нескольким статьям: «незаконный оборот оружия», «лишение человека свободы, с применением оружия в отношении двух лиц», «разбой с применением оружия, в особо крупном размере».

Как было установлено в суде, в ноябре прошлого года мужчина заманил к себе в гараж главу Чишминского сельсовета, чтобы продемонстрировать самодельную печь-паровоз. Наставив на чиновника наган, он одел ему на шею удавку, а на поясе закрепил макет взрывчатки, при этом записывая все свои злодеяния на видеокамеру.

Потом преступник вместе со своей жертвой отправились в дом брата заложника – главы Чишминского сельсовета, где, угрожая оружием, потребовал у него шесть миллионов рублей.

Перепугавшись, братья в тот же вечер заняли у друзей около миллиона рублей, и на следующий день – еще 1,7 миллиона, после чего передали преступнику. Тот отпустил их, пригрозив жестокой расправой, если они вздумают обратиться в полицию.

- Спустя несколько дней чиновники сообщили о произошедшем в полицию. Злоумышленника задержали и изъяли у него часть похищенной суммы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Остаток денежных средств был обнаружен у односельчанина, который получил их от преступника в счет оплаты долга.

Суд приговорил «чишминского мстителя» к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.