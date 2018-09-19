2018-09-19T10:51:33+03:00
Общество

В Башкирии стартует массовая проверка водителей

Особое внимание уделят выявлению нетрезвых автовладельцев
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Уже сегодня, 19 сентября, в Башкирии сотрудники Госавтоинспекции проведут массовую проверку водителей. Как объяснили в пресс-службе ведомства, целью профилактического мероприятия является пресечение правил дорожного движения в транспортном потоке.

- Особое внимание уделяется выявлению нетрезвых водителей и иных видов административных правонарушений. Просьба с пониманием относиться к этим проверкам. Цель каждой из них — предотвратить ДТП, сохранить жизнь и здоровье граждан, - добавили в Госавтоинспекции республики.

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