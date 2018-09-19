2018-09-19T11:00:21+03:00
Общество

В Башкирии пропавшую 32-летнюю Снежану Саликову нашли мертвой

Женщину четверо суток искали по всей республике
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски 32-летней уроженки села Осиновка, что в Бирском районе Башкирии, завершены. Снежану Саликову, ушедшую из дома вместе с грудным ребенком еще 15 сентября, искали сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Как сообщили в полиции, женщина мертва.

Напомним, в воскресенье, 16 сентября, рыбаками было обнаружено тело ее полугодовалого младенца. По факту обнаружения тела новорожденного мальчика возбуждено уголовное дело. На тот момент поиски его матери еще продолжались.

Сегодня, 19 сентября, стало известно об обнаружении тела самой Снежаны Саликовой. В следкоме по Башкирии прокомментировали ситуацию.

- Сегодня тело женщины обнаружено в реке Белая, по данному факту зарегистрирована доследственная проверка. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи рассматривают несколько версий гибели матери и ребенка, в том числе версия об утоплении ребенка матерью. Расследование уголовного дела продолжается.

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