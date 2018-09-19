2018-09-19T10:01:16+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе произошло массовое ДТП: погиб водитель «Гранты»

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД
Яна Базекина
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Фото: пресс-служба республиканской ГосавтоинспекцииФото: пресс-служба республиканской Госавтоинспекции
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Вчера утром, 18 сентября, в Дюртюлинском районе республики произошло серьезное ДТП. На 1239 километре трассы «Москва - Уфа» ВАЗ-2110 под управлением 27-летнего жителя Бакалинского района, столкнулся с «Ладой Грантой», которая стояла на перекрестке, чтобы повернуть налево. От мощного удара «легковушку» выбросило на «встречку», где она влетела в грузовик «Вольво».

- В результате аварии водитель «Лады» с многочисленными травмами был доставлен в больницу, где спустя пару часов, не приходя в сознание, скончался, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

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