В Башкирии на трассе произошло массовое ДТП: погиб водитель «Гранты»

19 Сент. 10:00 2018-09-19T10:01:16+03:00

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Вчера утром, 18 сентября, в Дюртюлинском районе республики произошло серьезное ДТП. На 1239 километре трассы «Москва - Уфа» ВАЗ-2110 под управлением 27-летнего жителя Бакалинского района, столкнулся с «Ладой Грантой», которая стояла на перекрестке, чтобы повернуть налево. От мощного удара «легковушку» выбросило на «встречку», где она влетела в грузовик «Вольво».

- В результате аварии водитель «Лады» с многочисленными травмами был доставлен в больницу, где спустя пару часов, не приходя в сознание, скончался, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.