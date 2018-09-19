Ушел за помощью: в Башкирии разыскивают 35-летнего Андрея Зыбина

19 Сент. 10:01 2018-09-19T10:01:39+03:00

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В Абзелиловском районе республики разыскивают 35-летнего жителя села Янгельское Андрея Зыбина. 14 сентября мужчина работал в поле на собственном тракторе, но ближе к вечеру сельхозтехника сломалась, и Андрей отправился в село за помощью, но пропал без вести.

- Мы обошли все близлежащие деревни, облазили все лесопосадки и овраги, но он словно сквозь землю провалился, - недоумевает Алена Г., племянница мужчины. – Телефон выключен, а друзей у него нет в других деревнях. Да и вообще, у Андрея двое маленьких детей, он бы никогда не ушел без предупреждения.

Взволнованные родственники написали заявление в полицию и сейчас обзванивают все больницы, в надежде найти хоть какую-то зацепку.

Приметы: рост около 165-170 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

Особые приметы: татуировка в виде орнамента на левом предплечье.

Был одет: рабочая форма черного цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Андрея Зыбина, просьба обратиться по телефону 8(932)307-90-97 или в полицию.